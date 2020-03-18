Как Барнаул готовится к паводку

Подготовка к весеннему паводку началась в Барнауле еще зимой. Из города вывозили снег, проводили работы по очистке ливневой канализации и устранению заторов на реке. Что уже сделано и что еще предстоит - в материале «Комсомолки».

Вывоз снега

Количество снега, выпавшего в городе этой зимой, превысило норму более, чем в два раза. Стихия создала проблемы абсолютно всем - и автомобилистам, и пешеходам. Тяжелее всего, безусловно, пришлось коммунальщикам – им часто приходилось работать круглосуточно. За зиму с улиц города было вывезено сотни тысячи тонн снега. Постоянный контроль был установлен и за управляющими организациями, которые обязаны следить за своевременной уборкой от снега и наледи придомовых территорий, кровли, отмосток и межквартальных проездов. В настоящее время ведутся работы по углублению и расчистке естественных водостоков.

Очистка ливневок

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и совместной работе администраций и населения в 2019 году многие дворы города были оборудованы внутриквартальными ливневыми канализациями, также были проведены необходимые ремонтные работы. Это также важнейшие из условий успешных противопаводковых действий.

Аварийно-дежурные бригады

Во всех районах города сформированы бригады для откачки паводковых вод с затопленных участков, утвержден график их работы. Вплоть до начала мая дежурство аварийно-спасательных бригад будет осуществляться в круглосуточном режиме.

- При необходимости бригады с помощью специализированной техники будут проводить отвод воды от подтапливаемых домов, - рассказывают в администрации Барнаула.

Пункты временного размещения

На случай ЧС уже создаются пункты временного размещения, в которых смогут принять несколько тысяч человек. Здесь организуют горячее питание, спальные места. Также будет осуществляться перевозка пострадавшего от паводка населения автобусами.

Чтобы соблюсти санитарные нормы, администрации районов заключили договоры на утилизацию биологических отходов и проведение дезинфекционных мероприятий. Также в период паводка будут работать пункты медицинской и гуманитарной помощи.

Кстати, не забыли и о домашних животных: в период паводка для них будут устроены специальные безопасные загоны.

Система оповещения

Для оповещения населения установлены сиренно-речевые терминалы.

Информирование населения – важная работа, которая проводится уже сейчас. Во всех районах города жителям разъяснен порядок действий при угрозе затопления, доведены номера телефонов специалиста по чрезвычайным ситуациям и дежурного диспетчера администрации района.

- Стихии природы – неуправляемы и не подконтрольны человеку. Но горожане и специалисты районных администраций в силах подготовится, организовать необходимые мероприятия и грамотно действовать. На это и направлены сегодня усилия города, - говорят в мэрии.

РАЙОНЫ В ЦИФРАХ

Железнодорожный район

В зону возможного подтопления попадает 34 дома, в них проживает 103 человека. В зимний период администрацией района для ликвидации снежных заносов еженедельно привлекалась 62 единицы техники, проводились работы по очистке 47 улиц индивидуальной жилой застройки, вывезено 76 машин снега. Заключен договор по оказанию помощи населению по отводу воды от домов частного сектора на сумму 149 тыс. 998 рублей.

Протяженность системы ливневой канализации на территории Железнодорожного района составляет 12,4 км, 179 ливнеприемных колодцев.

Ленинский район

На особом контроле 25 частных домовладений, в которых проживает 75 человек.

В 2019 году выполнены мероприятия по предупреждению подтопления микрорайона «Докучаевский» и пригородной территории, стоимость работ составила более 5 миллионов рублей. Заключен муниципальный контракт на 99,2 тыс. рублей на выполнение противопаводковых мероприятий.

Октябрьский район

В ходе реализации плана предупредительных мероприятий по снижению негативных последствий пропуска талых и паводковых вод в 2019 году проведены работы на общую сумму 554742 руб.

Подготовлены расчеты по временному отселению жителей мкр. Ильича и определены пункты временного размещения. Временному размещению подлежат не более 280 человек.

С территории района за зимний период убрано и вывезено на полигоны 208330 тонн снега.

Центральный район

С 2017 года в мкр.Затон ведутся работы по отсыпке низменных мест. С1 марта 2020 года работы продолжаются. В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик завезет и уложит 1579 куб.м. глины и 606 куб.м песка.

В Южной поселковой и Лебяжинской сельской администрациях, а также в центральной части района проводится информирование населения о предстоящем паводке, вручаются памятки населению по действиям в условиях угрозы подтопления в паводковый период – всего вручено 117 памяток.

Индустриальный район

В зоне подтопления находится 76 объектов. В районе подготовлено 19 пунктов временного размещения, которые готовы принять пострадавших в количестве 5750 человек.

Разработан и утвержден план предупредительных мероприятий: объем финансирования в текущем году составила 9053,2 тыс. руб. В план вошли 22 мероприятия.

Телефоны диспетчерских служб в администрациях районов:

Октябрьский район - 24-74-98

Индустриальный район - 47-51-83

Ленинский район – 54-44-49

Центральный район - 63-08-25

Железнодорожный район - 62-56-95.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паводок на подходе: в Алтайском крае стремительно тает снег

Не исключено, что вскрытие рек и паводок начнутся уже в 20-х числах марта из-за теплой погоды (подробнее)