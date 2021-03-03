Более тысячи домов Барнаула могут оказаться в зоне подтопления во время паводка

В краевой столице весеннее половодье проходит в два этапа Фото: Олег УКЛАДОВ

В зоне возможного подтопления во время паводка в краевой столице могут оказаться пригородный поселок и микрорайон, где живут свыше трех тысяч человек. Об этом, а также о подготовке к половодью во время интернет-форума сообщил Владимир Драчев, начальник управление по делам ГОЧС Барнаула.

В зоне риска

В Барнауле из-за подъема уровня воды в Оби может затопить два населенных пункта – это микрорайон Затон (критический уровень начала подтопления – 560 см), а также поселок Ильича (критический уровень начала подтопления – 650 см). Всего в этих населенных пунктах более тысячи домов, а это свыше 3 тыс. жителей. В мэрии подчеркнули, что социально-значимые и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают.

В Алтайском крае, в том числе и на территории Барнаула высота снежного покрова превышает норму или близка к ней. Сейчас в краевой столице этот показатель составляет 31 см при норме 25 см. По данным специалистов, вероятность превышения критических уровней в первую волну половодья невелика.

Паводок на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

– Благоприятными факторами в условиях формирования весеннего половодья является отсутствие притертой ледяной корки под снежным покровом, что уменьшает процент склонового стока при интенсивном снеготаянии, а также образовавшаяся из-за оттепелей и смешанных осадков, выпавших в первой декаде февраля, в снежном покрове ледяная прослойка, которая должна замедлить разрушение снежного покрова в период установления устойчивых положительных температур, – подчеркнул Владимир Драчев.

Если говорить о глубине промерзания почвы, то практически на территории всего Алтайского края она меньше нормы, однако больше предыдущего года. Промерзание почвы по данным метеостанции Барнаул 78 см при норме 115 см.

Каким бывает половодье

В краевой столице весеннее половодье проходит в два этапа. В третьей декаде марта – второй декаде апреля активно таит снег, формируется склоновый сток. В это время основную опасность представляет затопление пониженных участков местности, частного жилого сектора, территорий социально значимых объектов.

Во второй декаде апреля – первой декаде мая снег активно тает в пригородной зоне, происходит вскрытие Оби и ее притоков в черте города. Есть риски затопления низменных участков, прилегающих к реке, переполнения прудов-накопителей, размыва дорог, добавили в мэрии города.

Главную опасность второй волны паводка (она приходится на вторую декаду мая – третью декаду июня) представляет повышения уровни Оби. Это происходит из-за интенсивного таяния снега и ледников в горах Алтая, а также выпадения обильных осадков в бассейне реки и ее притоков.

Паводок Фото: Олег УКЛАДОВ

Подготовка к паводку

Чтобы предотвратить ЧС специалисты планируют дополнительно отсыпать низменности, выберут места, куда можно увести домашних животных, подготовят семь пунктов временного размещения. Также будет работать система оповещения жителей краевой столицы.

Уже сейчас в зонах возможного подтопления проводят подворовый обход, уточняют списки людей, пересчитывают домашних животных, ведут учет лодок и катеров, которые могут быть задействованы в период половодья. Жителям раздаются памятки с указаниями при угрозе подтопления, местами сбора для эвакуации, а также адресами пунктов временного размещения.

Всего на проведение предупредительных мероприятий по снижению последствий пропуска талых и паводковых вод в 2021 году выделили 13,9 млн рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что готовясь к паводку, спасатели и ученые работают не только на земле: к сбору информации подключили авиацию. Сотрудники МЧС вместе со специалистами института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН уже облетели территории Змеиногорского и Чарышского районов. Эксперты оценивали снегозапасы в горах.

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