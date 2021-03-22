Мобильные пункты вакцинации вновь заработали в Барнауле

Фото: Минздрав Алтайского края

В Барнауле вновь открылись мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции. Ранее Минздрав Алтайского края сообщал о том, что их работа приостановлена, так как регион ожидает очередную партии вакцины.

На странице министерства в инстаграм говорится, что жителей региона вновь ждут в пунктах, работающих у торговых центров «Весна» и «Пионер». Точки работают ежедневно с 10:00 до 16:00, включая выходные дни. Как и ранее, при себе необходимо иметь паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

- Предварительная запись не требуется. Каждого желающего привиться осмотрит врач – противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний, - напомнили в Минздраве.

Алтайский край получил уже больше 85 тысяч доз вакцины. В настоящее время от ковида прививаются 77403 человека, причем больше половины из них – люди старше 60 лет.

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