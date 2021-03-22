На Алтае семьям погибших от коронавируса врачей выплатили больше 22 млн рублей

Выплаты производятся после расследования, которое проводит специальная комиссия, возглавляемая специалистами Роспотребнадзора. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае семьям погибших от коронавируса медиков выплатили больше 22 млн рублей. Это выплаты в связи со смертью шести врачей и двух средних медицинских работников. Кроме то, их родственникам заплатили дополнительно по 1 млн рублей.

Выплаты были сделаны на основании двух постановлений – указа президента №313 (О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников) и федерального закона №125-ФЗ (Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). По указу семьям погибших медиков выплачивают порядка 2,7 млн рублей, а по федеральному закону – 1 млн рублей.

- По состоянию на 11 марта 2021 года, медорганизации, где они работали, направили в региональное отделение 11 актов о случае профессионального заболевания медицинских работников. Из них по восьми уже произведены выплаты семьям, по трем – ведется работа, - рассказали в алтайском отделении Фонда социального страхования.

По итогам расследования

Выплаты производятся после расследования, которое проводит специальная комиссия, возглавляемая специалистами Роспотребнадзора. Его суть заключается в том, чтобы установить, что смерть медработника наступила именно из-за осложнений от коронавируса, например, пневмонии. Ковид должен быть подтвержден результатами мазков ПЦР. Заражение должно было произойти при исполнении трудовых обязанностей, а не в то время, к примеру, пока медик был в отпуске или подцепил инфекцию от кого-то из членов семьи

Доказать это может быть сложно хотя бы потому, что инкубационный период коронавируса может достигать двух недель, не говоря уже про индивидуальные особенности протекания болезни. Если погибший медик переносил болезнь до последнего на ногах или по какой-то причине его тест давал отрицательный результат (например, некачественно взяли мазок) - его семья может не увидеть этих денег.

По данным регионального минздрава, всего в крае скончались 33 медработника, которые заболели ковидом. В ФСС направлено только 11 актов. В ряде случаев это объясняется тем, что проведение экспертиз занимает длительное время, процесс может растянуться на срок до двух месяцев. В других случаях нет «выгодоприобретателя», например, компенсацию могла бы получить супруга, но брак не был зарегистрирован официально. Также и в случае с детьми, если им уже больше 23 лет – под категорию получателей выплат они уже не подходят. Есть случаи и когда экспертиза не подтверждает, что смерть наступила от коронавируса.

История одного врача

Один из таких примеров – история погибшего 52-летнего Юрия Кочетова, который исполнял обязанности руководителя реанимационного отделения горбольницы №10. Он заразился в октябре, когда на врачей пришелся пик нагрузки, и вся система здравоохранения попросту оказалась парализована. Когда у Юрия Николаевича поднялась температура и появился кашель, он продолжал работать. Ему долго не ставили диагноз – сначала решили, что это банальный бронхит, потом долго не было результатов теста.

- Даже когда половина отделения ушла на больничный, а у него самого температура поднялась до 39,5, он не оставлял работу – ему поставили бронхит. Он сдал тест только 10 октября. Только после этого его отпустили на самоизоляцию. Я в это время ухаживала за мамой и не была рядом. Потом была неразбериха с повторными тестами. Они сейчас говорят, что он не называл своего адреса, поэтому к нему никто не приехал брать повторные мазки. Но муж ходил сам, чтобы их сдать, но ему отказали, сославшись на то, что нет пробирок. Это повторилось и через два дня. Юру тогда видела знакомая, говорит, у него лицо было синим, но КТ ему так и не сделали – не знаю, почему. Тогда были огромные очереди на исследование, он мог просто решить, что кому-то это нужнее и отказаться – сами помните, скорая ехала по два дня к пациентам. Он был сильный, хорошая иммунная отдача, может, надеялся, что справится сам. Если бы не переносил болезнь на ногах, а начал вовремя лечение, может быть, этого всего и не произошло, - рассказала супруга погибшего медика Елена.

Мужчина скончался 2 ноября. Когда он перестал отвечать на звонки и сообщения, дверь вскрыли. Доктор лежал мертвый на полу. Через несколько дней с его супругой связался представитель Фонда социального страхования и сказал, что если случай признают страховым, она сможет получить выплаты. С тех пор прошло почти пять месяцев, но женщина не получила ни копейки.

По словам супруги, причиной смерти назвали сердечную недостаточность и коронарную болезнь. Из-за этого решили, что выплат ей не положено, хотя Юрий Кочетов до последних дней продолжал лечить пациентов.