В Барнауле на время приостанавливают работу мобильных пунктов вакцинации

Всего в краевой столице два таких пункта Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле приостанавливается работа мобильных комплексов вакцинации от коронавируса. Всего в краевой столице два таких пункта.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края, комплексы не закрываются, а лишь временно приостанавливают работу. Это связано с недостатком комбинированной вакцины «Спутник V». Мобильный пункт, работающий возле торгового центра «Весна», прекращает работу сегодня, 18 марта, а тот, что стоит у торгового центра «Пионер», закроется с субботы, 20 марта.

- О возобновлении работы комплексов будет сообщено дополнительно. Очередная поставка вакцины ожидается на следующей неделе, – подчеркнули в министерстве.

При этом в медучреждениях вакцинация против коронавируса продолжится. Список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, по последним данным Алтайский край получил 80642 дозы комбинированной векторной вакцины для профилактики ковида. Прививаются сейчас больше 74 тысяч жителей региона: около 31 тысячи человек получили первую прививку и еще больше 43 тысяч полностью привиты. Медики отмечают, что пока никаких осложнений после прививки у пациентов не было выявлено.

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