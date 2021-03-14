Сотрудники алтайского предприятия сообщили о принуждении к вакцинации

В настоящий момент Алтайский край получил больше 80 тысяч доз комбинированной вакцины Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники АО «Сибирь Полиметаллы» сообщили в социальных сетях, что их якобы принуждают к вакцинации против коронавируса. В подтверждение своих слов они опубликовали приказ руководства.

- Ко мне обратились работники АО «Сибирь Полиметаллы» с вопросом о законности действий работодателя, который заставляет их вакцинироваться, и предоставили копию приказа, - сообщил рубцовчанин Роман Прутовых в паблике «Инцидент Рубцовск».

Согласно фотографии документа, на базе медпункта предприятия в Рубцовске приказывают до 1 апреля организовать вакцинацию отечественным препаратом, но в приказе нет ни слова о том, что прививать сотрудников будут принудительно. Проведение вакцинации обусловлено исполнением «своевременных и достаточных мер для соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников».

Напомним, в настоящий момент Алтайский край получил больше 80 тысяч доз комбинированной вакцины. Первую прививку получили 31390 человек, обе – 41280.

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