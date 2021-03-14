Больше 320 больных ковидом находятся в тяжелом состоянии на Алтае

Всего в госпиталях от инфекции лечатся 1362 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В инфекционных госпиталях Алтайского края лечат 1362 человек, зараженных коронавирусом. Как сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией, 321 пациент находится в тяжелом состоянии, 106 из них требуется кислородная поддержка.

Также в больницах лечится 481 больной пневмонией, схожей с COVID-19 симптоматикой. Амбулаторно медики наблюдают за состоянием 28 человек, у которых болезнь протекает бессимптомно, и 349 пациентов с пневмонией.

За минувшие сутки специалисты подтвердили еще 117 случаев заболевания новой инфекцией, выздоровели 85 человек, скончались – 13. Общая статистика по заболеваемости выглядит следующим образом:

- 45 282 заболевших;

- 40 437 выздоровевших;

- 2 500 умерших: 1 647 – от коронавируса; 853 – по иным причинам.

Всего с начала пандемии на наличие инфекции обследовали уже больше 1,2 млн человек. В сутки проводят по 3,3 тысячи исследований.

Привились против коронавируса уже больше 41 тысячи человек, первую прививку поставили 31390 жителей региона.