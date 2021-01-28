Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Массовая вакцинация на Алтае: могут ли насильно заставить привиться от ковида

В регион завезли почти 13 тыс. доз вакцины
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий
Пока случаи принуждения единичны, хотя бюрократическая машина только начинает шевелиться.

Пока случаи принуждения единичны, хотя бюрократическая машина только начинает шевелиться.

Фото: из личного архива героя публикации и Олега УКЛАДОВА

Массовая вакцинация началась в России с 18 января. По словам врачей, прививка от «короны» поможет победить пандемию. Вполне нормально, что одни уже сейчас готовы ее поставить, а другие предпочитают выждать еще какое-то время, прежде чем вколоть себе «придушенный» вирус. «Комсомолка» решила разобраться в вопросе, могут ли работника заставить вакцинироваться, если он этого не хочет.

- Я работаю в лицее, у нас составляли списки «желающих» вакцинироваться. Директор намекнул, что должны записаться все, кто «соответствует требованиям», в противном случае отказ может отразится на выплате стимулирующих, - рассказывает один из алтайских учителей.

- Пока сильно не заставляют, но намекают, что отказываться нельзя, - рассказал профессор одного из алтайских вузов.

Пока случаи принуждения единичны, хотя бюрократическая машина только начинает шевелиться – реальную картину, насколько прививка добровольна, можно будет представлять через пару недель.

- У нас пришло распоряжение привить всех, кроме переболевших официально и имеющих антитела. Но, когда мы составляли список, некоторые написали отказ. Теперь не знаем, как это воспримут и заставят ли все-таки прививаться, - рассказывает действующий сотрудник барнаульской полиции. – Если сравнивать с прививками от гриппа, то многие отказывались, и ничего им за это не было.

В региональных управлениях Минобра и МВД заверили, что о случаях принуждения к прививке им не известно, все будет проходить только по желанию людей. Более того, массовая вакцинация еще не началась, чтобы говорить о частных случаях.

Дело добровольное

Тем не менее, в большинстве случаев к вакцинации людей не склоняют.

- Я не имею права заставлять сотрудников делать что-то с их здоровьем против их воли. Но после совещания в АКЗС, когда услышал о вакцинах, безопасности, адресах, где делают прививки, рассказал каждому, что сам знаю и посоветовал каждому определиться. Кто-то сказал, что обязательно это сделает, как и в случае с прививкой от гриппа, другие пообещали подумать. Когда наступит момент, каждый сам примет решение. Я против того, чтобы меня кто-то принуждал, и других заставлять не собираюсь, - рассказал директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Да и желающих поставить прививку и начать, к примеру, спокойно ездить к пожилым родственникам, хотят многие.

Комментарий специалиста

Адвокат, председатель коллегии адвокатов "Гиппократ" Виталий Толкачев:

- С одной стороны заставить человека привиться можно, а с другой - нельзя. Дело в правовой коллизии, которая возникла из-за противоречащих друг другу нормативных актов. У нас есть федеральный закон N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в котором предусмотрен отказ от профилактических прививок, а также другие акты, по которым можно отказаться от медицинского вмешательства. К примеру, вы можете отказаться подписывать информированное добровольное согласие, без которого в этом случае невозможно медицинское вмешательство. Вместе с тем, у нас есть национальный календарь прививок, который включает профилактическую прививку от коронавируса. То есть, она обязательна для населения. По нему есть разные приоритеты: в первую очередь должны быть привиты медики и преподаватели, соцработники и люди с хроническими заболеваниями. К приоритету второго уровня отнесены энергетики и сотрудники транспортной отрасли, а также работающие на границе, вахтовики, волонтеры, военные и работники сферы услуг. К третьему уровню приоритета отнесены гражданские и муниципальные служащие, студенты, призывники. Получается, что отказаться от вакцинации можно, но и настаивать на прививке работодатель может, если вы входите в одну из этих групп. Естественно, насильно ставить вам прививку никто не будет, но если вы в одной из этих обязательных к вакцинации групп, но отказываетесь это делать, тогда свою правоту придется отстаивать в суде.

ИнтересноеКоронавирус в Алтайском крае 2021: последние новости