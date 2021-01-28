Массовая вакцинация на Алтае: могут ли насильно заставить привиться от ковида

Пока случаи принуждения единичны, хотя бюрократическая машина только начинает шевелиться. Фото: из личного архива героя публикации и Олега УКЛАДОВА

Массовая вакцинация началась в России с 18 января. По словам врачей, прививка от «короны» поможет победить пандемию. Вполне нормально, что одни уже сейчас готовы ее поставить, а другие предпочитают выждать еще какое-то время, прежде чем вколоть себе «придушенный» вирус. «Комсомолка» решила разобраться в вопросе, могут ли работника заставить вакцинироваться, если он этого не хочет.

- Я работаю в лицее, у нас составляли списки «желающих» вакцинироваться. Директор намекнул, что должны записаться все, кто «соответствует требованиям», в противном случае отказ может отразится на выплате стимулирующих, - рассказывает один из алтайских учителей.

- Пока сильно не заставляют, но намекают, что отказываться нельзя, - рассказал профессор одного из алтайских вузов.

Пока случаи принуждения единичны, хотя бюрократическая машина только начинает шевелиться – реальную картину, насколько прививка добровольна, можно будет представлять через пару недель.

- У нас пришло распоряжение привить всех, кроме переболевших официально и имеющих антитела. Но, когда мы составляли список, некоторые написали отказ. Теперь не знаем, как это воспримут и заставят ли все-таки прививаться, - рассказывает действующий сотрудник барнаульской полиции. – Если сравнивать с прививками от гриппа, то многие отказывались, и ничего им за это не было.

В региональных управлениях Минобра и МВД заверили, что о случаях принуждения к прививке им не известно, все будет проходить только по желанию людей. Более того, массовая вакцинация еще не началась, чтобы говорить о частных случаях.

Дело добровольное

Тем не менее, в большинстве случаев к вакцинации людей не склоняют.

- Я не имею права заставлять сотрудников делать что-то с их здоровьем против их воли. Но после совещания в АКЗС, когда услышал о вакцинах, безопасности, адресах, где делают прививки, рассказал каждому, что сам знаю и посоветовал каждому определиться. Кто-то сказал, что обязательно это сделает, как и в случае с прививкой от гриппа, другие пообещали подумать. Когда наступит момент, каждый сам примет решение. Я против того, чтобы меня кто-то принуждал, и других заставлять не собираюсь, - рассказал директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Да и желающих поставить прививку и начать, к примеру, спокойно ездить к пожилым родственникам, хотят многие.

Комментарий специалиста

Адвокат, председатель коллегии адвокатов "Гиппократ" Виталий Толкачев:

- С одной стороны заставить человека привиться можно, а с другой - нельзя. Дело в правовой коллизии, которая возникла из-за противоречащих друг другу нормативных актов. У нас есть федеральный закон N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в котором предусмотрен отказ от профилактических прививок, а также другие акты, по которым можно отказаться от медицинского вмешательства. К примеру, вы можете отказаться подписывать информированное добровольное согласие, без которого в этом случае невозможно медицинское вмешательство. Вместе с тем, у нас есть национальный календарь прививок, который включает профилактическую прививку от коронавируса. То есть, она обязательна для населения. По нему есть разные приоритеты: в первую очередь должны быть привиты медики и преподаватели, соцработники и люди с хроническими заболеваниями. К приоритету второго уровня отнесены энергетики и сотрудники транспортной отрасли, а также работающие на границе, вахтовики, волонтеры, военные и работники сферы услуг. К третьему уровню приоритета отнесены гражданские и муниципальные служащие, студенты, призывники. Получается, что отказаться от вакцинации можно, но и настаивать на прививке работодатель может, если вы входите в одну из этих групп. Естественно, насильно ставить вам прививку никто не будет, но если вы в одной из этих обязательных к вакцинации групп, но отказываетесь это делать, тогда свою правоту придется отстаивать в суде.