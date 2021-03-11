Министра здравоохранения Республики Алтай отправили в СИЗО

Арестованный министр. Фото минздрава республики.

В Горно-Алтайске суд отправил министра здравоохранения Сергея Коваленко в СИЗО. Мера пресечения избрана сроком на два месяца, пока идет следствие. Об этом сообщает республиканский следком. Если за это время расследование не завершится, то СК может выйти с ходатайством о продлении «стражи» до полугода.

Слушание было назначено на утро четверга, 11 марта, но потом заседание отложили до 14.00. Арестованный министр просил судью отпустить его домой, избрав любую другую более мягкую меру пресечения – это могла быть подписка о невыезде или домашний арест.

Также сегодня изберут меру пресечения для его помощнику – заседание суда еще не окончено.

- В настоящее время обоим подозреваемым предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), - сообщают в республиканском следкоме.

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