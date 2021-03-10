Видео задержания алтайского министра опубликовал СК

Задержание чиновника.

Следственный комитет Республики Алтай опубликовал видео задержания регионального министра здравоохранения Сергея Коваленко. Также был задержан его помощник Рустам Туюнчеков.

Сейчас министр дает показания в присутствии адвоката. В ближайшее время обоим чиновникам предъявят обвинение, а суд может уже завтра избрать им меру пресечения. Следователи будут просить оставить должностных лиц в СИЗО. Известно, что у Коваленко и Туюнчекова дома прошли обыски, там были изъяты крупные суммы денег, сколько именно - не сообщается. Пока это тайна следствия.

Чиновникам вменяют получение взяток в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, с марта 2020 по февраль 2021 года они получали откаты от поставщиков, которые поставляли медизделия по госконтрактам в медицинские учреждения. Госслужащие обеспечивали им тендеры, приемку товара и своевременную оплату по счетам. За это они получали деньги – всего они получили 4,6 млн рублей.

Также уголовные дела возбуждены на директоров трех фирм, которые подкупали должностных лиц. Их привлекают по статьям о даче взятки в крупном и особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Задержанный Сергей Коваленко. Фото минздрава республики.

- В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений и соучастников подозреваемых, сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе обыски и допросы основных фигурантов дела. Расследование уголовных дел продолжается, - пишет региональный СК.

Сергей Коваленко занимает должность министра чуть больше года. Он был назначен на пост в декабре 2019 года. До этого около пяти лет он был замом министра здравоохранения, а последние годы до назначения на пост министра заведовал Майминской районной больницей.

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Схему с откатами глава ведомства и его помощник проворачивали с марта 2020 года по февраль 2021 года. За это они обеспечивали, что госконтракт на поставку медицинского оборудования и расходных материалов достанется нужным компаниям (далее)

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Они получали деньги от поставщиков за заключение с ними контрактов на поставку товаров для нужд клиники. Суммы взяток составляли от 250 тысяч рублей до 5 млн рублей. Общая сумма взяток составила порядка 20 млн рублей (далее)