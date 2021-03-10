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Видео задержания алтайского министра опубликовал СК

Главу минздрава Сергея Коваленко подозревают во взяточничестве
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Задержание чиновника.

Задержание чиновника.

Следственный комитет Республики Алтай опубликовал видео задержания регионального министра здравоохранения Сергея Коваленко. Также был задержан его помощник Рустам Туюнчеков.

Сейчас министр дает показания в присутствии адвоката. В ближайшее время обоим чиновникам предъявят обвинение, а суд может уже завтра избрать им меру пресечения. Следователи будут просить оставить должностных лиц в СИЗО. Известно, что у Коваленко и Туюнчекова дома прошли обыски, там были изъяты крупные суммы денег, сколько именно - не сообщается. Пока это тайна следствия.

Чиновникам вменяют получение взяток в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, с марта 2020 по февраль 2021 года они получали откаты от поставщиков, которые поставляли медизделия по госконтрактам в медицинские учреждения. Госслужащие обеспечивали им тендеры, приемку товара и своевременную оплату по счетам. За это они получали деньги – всего они получили 4,6 млн рублей.

Также уголовные дела возбуждены на директоров трех фирм, которые подкупали должностных лиц. Их привлекают по статьям о даче взятки в крупном и особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Задержанный Сергей Коваленко. Фото минздрава республики.

Задержанный Сергей Коваленко. Фото минздрава республики.

- В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений и соучастников подозреваемых, сбор и закрепление доказательственной базы, в том числе обыски и допросы основных фигурантов дела. Расследование уголовных дел продолжается, - пишет региональный СК.

Сергей Коваленко занимает должность министра чуть больше года. Он был назначен на пост в декабре 2019 года. До этого около пяти лет он был замом министра здравоохранения, а последние годы до назначения на пост министра заведовал Майминской районной больницей.

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Они получали деньги от поставщиков за заключение с ними контрактов на поставку товаров для нужд клиники. Суммы взяток составляли от 250 тысяч рублей до 5 млн рублей. Общая сумма взяток составила порядка 20 млн рублей (далее)

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