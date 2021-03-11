В туалете дома у задержанного главы алтайского Минздрава нашли почти шесть миллионов рублей

Задержанный Сергей Коваленко. Фото Минздрава Республики Алтай

У министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко нашли тайник, в котором находилось почти 6 млн рублей. По данным источника КП-Барнаул, чиновник сам показал оперативникам, где лежат деньги.

Тайник находился в надворной постройке – одна использовалась под хозблок для хранения инвентаря, другая была туалетом – там-то в деревянной коробке лежало 5,8 млн рублей. Больше тысячи купюр номиналом 5 тыс. рублей были завернуты в полиэтиленовые пакеты. Вся сумма была изъята силовиками.

Обыск прошел и у помощника министра Рустама Туюнчекова. У него также нашли деньги, но в каком количестве пока не известно. В отношении обоих чиновников возбуждено дело о взятках, насчитывающее три эпизода.

- С марта 2020 года по февраль 2021 года должностные лица неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 млн рублей. Деньги предназначались в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам юрлицами, а также за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование их победам в аукционах на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики, обеспечение последующего беспрепятственного принятия оборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты, - сообщает региональный СК.

В эти минуты в Горно-Алтайске идет заседание суда, который должен избрать меру пресечения чиновникам. Суд постановил отправить Сергея Коваленко в СИЗО, несмотря на то, что чиновник просил отпустить его домой избрав более мягкую меру пресечения - подписку о невыезде или домашний арест. В отношении его помощника решение еще не принято. Напомним, Сергей Коваленко, занимал пост с декабря 2019 года. Взятки он начал брать уже в марте следующего года – почти через три месяца.

А еще был случай

Это не первый случай, когда чиновники используют нетривиальные места для своих тайников. Так, миллиарды были спрятаны в подушке мэра Томска Ивана Кляйна. Именно от нее пыталась избавиться его жена во время обысков.

Также свои незаконные 50 млн рублей буквально похоронил на кладбище экс-министр инвестиций Дагестана в Дагестане. Для тайника он выбрал могилу без креста и таблички.

В Ленобласти госслужащий сбежал от правоохранителей в лес и спрятал миллионы под елкой.

Экс-начальник Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов выбрал менее изощренный способ и хранил «заработанные» взятки не в лесу и не на кладбище, а всего лишь в мешках для одежды.

А вот в Новосибирске полицейские проявили смекалку – на службе они использовали жезл, который можно было раскрыть, как тубус, и прятали в нем взятки.

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