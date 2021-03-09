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На Алтае чиновница прокомментировала сумбурный пост своего зама по поводу закрытия лиги КВН

По ее словам, представленная коллегой позиция не являлся официальным комментарием
Константин Санталов
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КВН

КВН

Фото: Олег УКЛАДОВ

Замначальника управления по молодежной политике Алтайского края Ирину Рыбину не привлекут к дисциплинарной ответственности за спорный пост по поводу закрытия официальной лиги КВН Алтай». Об этом «Банкфакс» сообщила руководитель ведомства Екатерина Четошникова.

– Все публикации Ирины Рыбиной в социальных сетях представляют собой выражение личного мнения и, соответственно, не согласовываются с руководством управления, – сказала Четошникова.

Она добавила, что представленная ее коллегой позиция не являлся официальным комментарием ведомства.

Ранее мы сообщали, что выудить смысл из высказывания Рыбиной в посте довольно сложно - там масса грамматических ошибок, отсутствуют многие знаки препинания, он заполонен эмодзи. По ее мнению, закрытие лиги закономерно, поскольку она не зарабатывает: «Как говорится, сколько потопал, столько и полопал». Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Напомним, Центр управления регионом также дал официальный ответ по поводу закрытия лиги.

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