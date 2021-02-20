Власти прокомментировали закрытие "Лиги "КВН-Алтай"

"Лига "КВН Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские власти прокомментировали изданию Толк закрытие "Лиги "КВН-Алтай". По их словам, это в большей степени был коммерческий проект с определенными проблемами.

Напомним, о закрытии стало известно накануне. Кризис наступил из-за финансовых сложностей вследствие пандемии. В прошлом году лига провела только одну игру, а поездка на фестиваль в Сочи сорвалась. В помощи КВНщикам отказывают.

- Основной доход лиге шел от продажи билетов. Из бюджета края оплачивались расходы на аренду зала, поездки на игры с питанием и проживанием. В пандемию лиге предлагали перейти в онлайн и помочь с территорией и организацией трансляций, но получили отказ, - говорится в сообщении Центра управления регионом, который ссылается на управление молодежной политики края.

Также власти указали, что КВН перестал быть массовым. Лига сегодня – это около 100 человек в Барнауле и Рубцовске. У нее отсутствует регистрация в качестве НКО (некоммерческой организации) и, как следствие, отсутствие грантов. Также нет официальных спонсоров. Власти упомянули и о провале запуска проекта краевых игр КВН, и о проживании лидера лиги в другом регионе.

Тем не менее, власти считают, что КВН в крае продолжит развиваться – так, есть лиги КВН Барнаула и Рубцовска, которые собирают залы. Также есть региональная детская команда, которая в 2020 году съездила в Москву и нашла спонсоров.