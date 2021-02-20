Алтайская чиновница выставила сумбурный пост с массой ошибок по поводу закрытия лиги КВН

"Лига "КВН Алтай" Фото: Олег УКЛАДОВ

Замначальника краевого управления по молодежной политике Ирина Рыбина на своей странице "ВКонтакте" высказалась на тему закрытия официальной "Лиги "КВН Алтай".

Как пишет "Банкфакс", выудить смысл из высказывания чиновницы довольно сложно - в посте масса грамматических ошибок, отсутствуют многие знаки препинания, он заполонен эмодзи.

Пост чиновницы. Скриншот со страницы "ВКонтакте"

По ее мнению, закрытие лиги закономерно, поскольку она не зарабатывает: «Как говорится, сколько потопал, столько и полопал». При этом известно, что целый сезон был сорван из-за ковидных ограничений

Более того, чиновница дала оценку юмора алтайских КВНщиков: «Молодежь надо сначала НАУЧИТЬ юморить, а не сводить все плоские шутки в одну игру, которые поколению «Тик-Тока» вообще не заходят».

По ее словам, краю вовсе и не нужна официальная лига КВН (лучшие участники которой, кстати, неоднократно хорошо показывали себя на фестивалях и попадали в эфир «Первого канала»). Ей вполне хватает местных городских лиг, которые не зарабатывают на продаже билетов и играют за счет бюджета.

Закончить пост Рыбина решила намеками в отношении руководителя лиги «КВН Алтай», смысл которых иногда довольно сложно уловить. "Теперь тестик на наличие мозга? А был ли мальчик? Кто зарубил КВН? Зачем пафос и пиар на молодежной политике? Кого все таки хронить то будем? Мы живы, квншики точно" (орфография сохранена).

В целом ее текст, резкой раскритиковавший целое сообщество молодых людей, не свойственен человеку, который должен быть специалистом в сфере молодежной политики и поддерживать молодежные организации, считает «Банкфакс». Издание направило запрос в правительство края, чтобы уточнить квалификацию Ирины Рыбиной.

- Планируется уточнить, проходила ли чиновница проверку на профпригодность, какую-либо аттестацию, имеет ли она диплом о высшем образовании и по какой специальности, - отмечает издание.

Ранее Центр управления регионом также дал официальный ответ по поводу закрытия лиги.