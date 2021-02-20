Алтайский министр спорта призвал коллег из правительства "набирать форму"

Алексей Перфильев Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский министр спорта Алексей Перфильев призвал коллег из правительства заняться спортом.

Он опубликовал фото в Инстаграме со штангой и написал: "Трансформация продолжается (напомним, министр участвует в проекте "Сибирская трансформация"). Два раза в неделю хожу в спортзал. Почти не филоню, честно выкладываюсь, "трясу костями"... Жду коллег из правительства, а то засиделись. Пора набирать форму".

Алексей Перфильев признался также в фотошопе: он попросил дорисовать на штанге "блины", чтобы было "посолидней".

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