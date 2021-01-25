Алтайский министр спорта стал участником проекта «Сибирская трансформация»

В новый сезон записались уже около 150 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

24 января в Барнауле стартовал седьмой сезон проекта «Сибирская Трансформация». Его участники за три месяца должны будут изменить свое тело: похудеть или подкачаться – у каждого своя цель.

Как показывает опыт предыдущих сезонов, человеческие возможности вкупе с искренним желанием творят настоящие чудеса: кто-то теряет десять, а кто-то все 30 килограммов. Так, по итогам прошлого проекта суммарные показатели всех участников превысили пять центнеров! Хороший пример для тех, кто уже сейчас задумался привести свое тело в порядок, ведь до конца зимы осталось совсем немного, а там и лето не за горами.

- Это проект для людей, которые хотят измениться не только в телесном, но и моральном плане, душевном, - рассказывает автор проекта, чемпион Европы, вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин.

Причем участниками могут стать все желающие, и стаж посещения тренажерного зала не имеет никакого значения. Каждый участник получит от наставника индивидуальный план занятий и распишет питание, ведь это 90% залога успеха.

- Кстати, профессиональные спортсмены хоть и не участвуют в нашем проекте, но в этом сезоне записался министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, - говорит собеседник. – Для меня это показатель доверия, показатель того, что я все делаю правильно. Для меня очень важно, чтобы комфортно было всем: и участникам, и тренерам. Я за это всегда очень переживаю. Я на первом же собрании участникам говорю, что у нас все максимально открыто. И очень важно, чтобы все что обозначили, все получилось.

Настрой в любой непонятной ситуации идти до конца появился прошлой весной, когда в самый разгар сезона началась пандемия, и финал пришлось переносить в виртуальное пространство. Тем не менее, опыт получился интересный и самое главное, что все обязательства выполнены, а участники довольны.

К тому же, благодаря этому, теперь участвовать в трансформации можно из любой точки планеты, не обязательно территориально находиться в Барнауле или хотя бы в Сибири. Онлайн формат доступен и в седьмом сезоне.

В стартовавшем проекте зарегистрировались уже около 150 человек, и до 1 февраля еще действует донабор.

- На первой встрече мы рассказываем нашим участникам, что их ждет. А их ждет масса разной полезной информации: мы проводим кулинарный мастер-класс и рассказываем, как приготовить пищу из невкусных продуктов (в понимании обычных людей). У нас работает психолог, врач-практик, проводим лекции по нутрициологии, проще говоря, рассказываем, что надо кушать, почему и какого эффекта ты добьешься, - продолжает Александр. – Как показывает практика, после проекта у людей меняется сознание и понимание. Люди теряют вес, и он больше не возвращается.

В рамках проекта участники получают три персональные тренировки со своими наставниками. Если возникают какие-то вопросы – они всегда готовы ответить. Формат общения каждый специалист выбирает сам: кто-то встречается лично, кто-то формирует группы в мессенджерах. В любом случае – без поддержки никто не остается.

- Кстати, общий чат многих стимулирует остаться в проекте. Когда кому-то становится тяжело, другие участники поддерживают его, и это здорово, - говорит Александр Барбашин.

Конечно, бывают случаи, когда все три месяца проходят гладко, а потом наступает самый сложный момент проекта – финал. Надо выходить на сцену в купальник или шортах перед незнакомой публикой. Кто-то боится, кто-то теряется, но, по словам организаторов, это хорошая практика – ты самосовершенствуешься внутренне, да и желания филонить испаряется.

- Этот страх стимулирует тебя соблюдать абсолютно все, что говорит тебе твой наставник. Но и опять же, это соревновательный момент, когда ты можешь доказать, что ты лучший, что ты смог. Своим подопечным я всегда говорю, что готовлю их не к призовому месту, я готовлю их к лучшему результату, - добавляет прославленный бодибилдер. – К тому же вы можете простимулировать других людей. Так, в Кемерово мы сделали категорию для спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата. Заявку уже подал один участник с ДЦП. Это очень важно для людей, которые находятся в сложной ситуации и думали, что все потеряно. Но нет! Этот парень выйдет на сцену и покажет, что может заниматься бодибилдингом даже с такой серьезной болезнью.

Подать заявку на участие в проекте можно в WHATSAPP: 8-902-541-08-85.

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