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Сбросили 500 кг на всех: известный бодибилдер помог обычным людям за три месяца обрести тело мечты

Публикуем самые яркие фото финалистов проекта "Сибирская трансформация"
Татьяна Гейнрих
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До финала дошли 54 участника проекта.

До финала дошли 54 участника проекта.

Фото: Олег УКЛАДОВ

5 декабря в Барнауле прошел финал шестого проекта «Сибирская трансформация». На протяжении трех месяцев участники сидели на диете, занимались в тренажерном зале под руководством опытных тренеров, чтобы сделать тело своей мечты. И те, кто действительно соблюдал все наставления, смогли показать впечатляющий результаты.

Стать участником "Сибирской трансформации" могут все желающие. Для обычных посетителей зала в рамках проекта есть несколько категорий - "Мужчины и женщины до 35 лет" , "Мужчины и женшины 35+", "Мамочки в декрете". Также предусмотрены категории "Фитнес бикини" и "Пляжный бодибилдинг" для тех, кто занимается спортом более профессионально.

Каждый участник проекта делает денежный взнос, часть которого идет в призовой фонд для победителей. На старте организаторы делают фото до, а в финале - фото после. К каждому участнику прикрепляют тренера-наставника, который составляет индивидуальную программу питания и тренировок. Также для них проводят мастер-классы по позированию и приготовлению пп-блюд. В конце проходят контрольные замеры, собирается жюри, которое определяет победителей.

В этом сезоне общий результат всех участников – минус 500 кг на всех. Каждый внес свой вклад в эти полтонны – кто-то скинул 2-3 кг, а некоторые и пару десятков. Рекорд этого сезона – минус 26 кг!

Многие участники на проекте сбросили больше 10 кг.

Многие участники на проекте сбросили больше 10 кг.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Большинство участников – простые люди, которые захотели привести себя в форму. Это и женщины, и мужчины, и даже семейные пары - например, семья Бойко на двоих скинули за три месяца 34 кг! В отдельную категорию выделили и мамочек в декрете – каждая из них сбросила не меньше десятки.

- Я привыкла, что меня всегда называли женщиной. А с недавнего времени стали обращаться: "Девушка, а подскажите...", - признается одна из участниц.

Другая часть участников состязалась в спортивных категориях – фитнес-бикини и пляжный бодибилдинг. Перед ними стояла задача уже не похудеть, а отточить свое тело до атлетического идеала.

Кстати, были среди участниц и те, перед кем стояла цели поправиться.

- Чтобы нарастить мышечную массу, тренер заставляла меня есть по 1,5 кг каши в день! - признается Татьяна Юдина. - В итоге мне удалось поправиться за проект на 2 кг. Для кого-то это покажется смешно, но для меня достижение, так как лишнее никогда не задерживалось!

В номинации "Фитнес-бикини" судьи оценивали пропорции тела.

В номинации "Фитнес-бикини" судьи оценивали пропорции тела.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Организатором проекта «Сибирская трансформация» является вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин.

Организатор проекта - Александр Барбашин.

Организатор проекта - Александр Барбашин.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Пока человек сам не захочет, не возьмется за себя - худеть его бесполезно! Наш проект изменил жизнь многих участников - некоторые, пройдя личную трансформацию, из категории пользователей тренажерного зала перешли в профессиональные спортсмены и заработали медали на профессиональных соревнованиях, - говорит Барбашин.

– В это непростое время организовать такой проект – дорогого стоит, хорошее позитивное дело. И Барнаул, и Алтайский край становятся красивее, – отметил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на финале конкурса.

Но худели на проекте не только жители Алтайского края. На «трансформации» собрались участники из Томска, Москвы, Новокузнецка, Междуреченска и даже из Германии.

«Комсомольская правда – «Барнаул» выступала информационным партнером проекта, а главный редактор издания - Ольга Ведерникова была членом судейского жюри.

- Весной этого года я сама была участницей данного проекта, скинула 10 кг. А сейчас оказалась в числе судей... Прекрасно понимаю волнение участников. Все они - победители, так как смогли победить, прежде всего, себя, и это самое важное! - говорит Ольга Ведерникова.

После выхода на сцену участники в гримерках, наконец, позволили себе сладости - после трех месяцев диет, это казалось большим счастьем! Кстати, многие решили не останавливаться на достигнутом и пойдут в новый сезон «Сибирской трансформации». Как говорится, нет пределу совершенству!

Большинство участников - простые люди, которые решили привести себя в форму.

Большинство участников - простые люди, которые решили привести себя в форму.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фитнес-бикини - отдельная номинация проекта.

Фитнес-бикини - отдельная номинация проекта.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мужчина соревновались в пляжном бодибилдинге.

Мужчина соревновались в пляжном бодибилдинге.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Обязательный атрибут выступления спортсменок фитнес-бикини - туфли на высоких каблуках.

Обязательный атрибут выступления спортсменок фитнес-бикини - туфли на высоких каблуках.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В "Сибирской трансформации принимали участие мужчины, женщины и семейные пары.

В "Сибирской трансформации принимали участие мужчины, женщины и семейные пары.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На проекте участники учились правильному позированию на сцене.

На проекте участники учились правильному позированию на сцене.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ксения с мужем сбросили на проекте 32 кг на двоих.

Ксения с мужем сбросили на проекте 32 кг на двоих.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Участникам проекта вручили призы и подарки.

Участникам проекта вручили призы и подарки.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Отдельная спортивная категория проекта - пляжный бодибилдинг.

Отдельная спортивная категория проекта - пляжный бодибилдинг.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Финал проекта прошел в Барнауле.

Финал проекта прошел в Барнауле.

Фото: Олег УКЛАДОВ

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