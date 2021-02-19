Алтайская лига КВН объявила о закрытии

В 2020 году лига провела только один концерт Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор официальной лиги КВН в Алтайском крае Андреи Новиков записал видеообращение, в котором заявил о закрытии лиги в нашем регионе.

По словам Новикова, лига существовала восемь лет, но именно последний стал самым сложным. Пришлось даже обращаться за помощью к краевым властям, но переговоры ничем не закончились.

- Все последние месяцы, что мы общались о спасении КВН в Алтайском крае с управлением по делам молодежи, мы так и не смогли лично встретиться с начальником управления госпожой Четошниковой. И даже после того, как мы письменно уведомили о прекращении деятельности, с нами никто так и не захотел встретиться. Видимо, нет свободного времени, — резюмирует Андреи Новиков.

Кризис наступил из-за пандемии. В прошлом году лига провела только одну игру, а поездка на фестиваль в Сочи вовсе сорвалась. Куда бы не обращались КВНщики за помощью – везде им отказывают. Причина одна – финансовые сложности.