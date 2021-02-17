За пандемийный 2020 год в Алтайском крае умерло больше 28,5 тысяч пенсионеров

Одна из причин роста смертности – пандемия коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за 2020 год умерло 28 587 пенсионеров, что на 4396 человек больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов во время пресс-конференции 17 февраля.

Как отметил Борис Трофимов, названная им цифра «достаточно тяжелая». Одна из причин роста смертности – пандемия коронавируса. Отметим, ранее сообщалось, что естественная убыль населения за 2020 год выросла на пять тысяч человек, а в ноябре в регионе фиксировали рекордные показатели по числу летальных исходов. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов объяснил всплеск смертности ковидом и пневмонией.

Также в Алтайском крае за минувший год уменьшилось количество работающих пенсионеров. По данным регионального Отделения Пенсионного фонда в 2019 году их насчитывалось около 115 тысяч, в 2020 году – 109 тысяч.