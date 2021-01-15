Алтайкрайстат опубликовал статистику о естественной убыли населения в регионе за 11 месяцев прошлого года. Согласно данным, с января по ноябрь она выросла на пять тысяч человек.Известно, что за 11 месяцев родилось чуть больше 18 тысяч детей, что на 1,3 тысячи меньше, чем в 2019 году. Скончались 33, 6 тысячи человек. По сравнению с годом ранее, рост составил больше 3 тысяч. Так, естественная убыль населения в 2020 году составила 15,5 тысячи человек, что на пять тысяч больше предыдущего года.Также статистики предоставили данные по бракам. В прошлом году за 11 месяцев зарегистрировало 10,7 тысяч браков, что на 1,7 меньше, чем годом ранее. И разводиться стали реже – если в 2019 году разрушить семейный союз решились 9335 пар, то в 2020 году – 8995.Напомним, ранее стало известно, что Алтайский край занял лидирующую позицию среди регионов Сибири по числу летальных исходов пациентов, которые были заражены коронавирусом. С начала пандемии скончались 1728 инфицированных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус вытеснил грипп? На Алтае нет ни одного гриппозного больногоЭпидемиологи не исключают инфицирование сразу несколькими вирусами (подробнее)