Алтайский министр здравоохранения назвал причины выросшей смертности

Основные виновники роста показателя – ковид и пневмония Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, почему осенью в регионе серьезно выросла смертность. Как отметил чиновник, основные виновники роста показателя – ковид и пневмония.

В беседе с amic.ru министр сообщил, что в минувшем сентябре жители Алтайского края болели пневмониями в 10 раз чаще, чем в прошлые годы годы. Это произошло из-за всплеска ОРВИ, который наложился на пандемию. В итоге, в октябре от пневмонии скончалось в шесть раз больше людей, чем в 2019-ом.

- Видим, что смертность выросла достаточно серьезно. В октябре от внебольничной вирусной пневмонии умерло около 486 человек. И это при том, что в октябре 2019 года мы зафиксировали только 89 таких смертей. Только "от ковида" и "с ковидом" в октябре умерло около 400 человек, - подчеркнул министр.

В основном, умирают пожилые люди старше 60 лет. При этом, у многих были сопутствующие хронические заболевания.

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