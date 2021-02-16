Начальник Алтайкрайимущества покинула свой пост

Елена Зинкова. Фото: Антон Федотов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова покинула свою должность. Об этом сообщает “Банкфакс” со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

С 16 февраля обязанности главы ведомства временно исполняет заместитель Александр Теплов. Источники сообщали о предстоящей отставке Зинковой еще две недели назад. Они утверждали, что чиновница на тот момент уже написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию.

Напомним, ранее мы писали о том, что Мария Тибекина заняла должность председателя комитета по социальной поддержке населения Барнаула. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк.

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