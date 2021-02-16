Комитет по соцподдержке населения Барнаула возглавила Мария Тибекина

Мария Тибекина Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мария Тибекина заняла должность председателя комитета по социальной поддержке населения Барнаула. Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк, пишет пресс-служба мэрии города.

Тибекина около 10 лет работала в органах управления соцзащиты. С 2012 по 2019 годы проходила государственную гражданскую службу на должности заместителя начальника Управления социальной защиты населения по Барнаулу. С сентября прошлого года была заместителем председателя комитета по социальной поддержке населения Барнаула.

Напомним, ранее мы сообщали, что 14 февраля исполнился год с того момента, как депутаты гордумы избрали главой Барнаула Вячеслава Франка. А до этого, с января 2017 года, он замещал должность первого замглавы администрации города, руководителя аппарата.

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