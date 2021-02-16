Премьер-министр Мишустин может посетить Алтайский край

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алтайский край впервые с рабочим визитом может посетить председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишет «Банкфакс» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, премьер министр может приехать на Алтай в первых числах марта. Официального подтверждения этой информации еще нет. В пресс-службе правительства региона сообщили, что у них пока нет таких данных.

В последние недели председатель правительства посещает регионы из федерального списка наиболее «бедных», для которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития. На сегодняшний день Мишустин уже посетил Калмыкию, Карелию и Адыгею. По итогам этих поездок уже был дан ряд поручений.

В список из десяти проблемных регионов входит и Алтайский край, а также Республика Алтай. Возможно, одной из целей поездки Мишустина и станет анализ реализации программы, которая финансируется из федерального бюджета.

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