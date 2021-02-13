Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов назвал фейком информацию о своей отставке

Дмитрий Попов. Фото: Татьяна Гейнрих

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов пока не собирается покидать свой пост. Об этом он рассказал amic.ru.

– На фейки не отвечаю! – заявил чиновник корреспонденту издания.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Попов собирается уйти в отставку. Причем, по информации инсайдеров "Банкфакса", министр якобы сам захотел уйти, так как его ожидания от должности не оправдались.

Не подтвердилась и информации об уходе министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева. В пресс-службе информационному порталу рассказали, что с Гилевым запланировано много мероприятий и ни о каких кадровых перестановках речи не идет.

Напомним, слухи об отставке главы краевого Минздрава Дмитрия Попова возникали и ранее. Однако в ноябре 2020 года губернатор Виктор Томенко однозначно ответил, что пока менять министра не собирается.