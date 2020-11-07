Губернатор Томенко прокомментировал предложения уволить министра здравоохранения Алтайского края

Глава региона дал интервью алтайским журналистам. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

6 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с журналистами региона. Во время беседы он высказался об отставке главы алтайского минздрава и подчеркнул, что кадровых вопросов в настоящее время не стоит, сообщает “Политсибру”.

– Меня преследуют постоянно с инициативами – давайте быстренько поменяем министра здравоохранения и куда-нибудь его отправим, например в Красноярск. Понятное дело, что это результат эмоциональной напряженности, которая сложилась в обществе, – сказал глава региона.

Он добавил, что региональный минздрав работает и уже заметны положительные изменения, которые требовали своевременного квалифицированного и грамотного управления. В частности, по словам главы региона, закупают томографы, медиков обеспечивают выплатами.

– Кадровых вопросов сегодня на повестке дня не стоит, – резюмировал Виктор Томенко.

Губернатор также сообщил, что сегодня задействованы все возможности медицины Алтайского края. К работе привлекли медработников государственных и частных учреждений здравоохранения, федеральных медицинских центров, расположенных в крае, а также студентов АГМУ и колледжей, отмечает пресс-служба правительства региона.

Петиция об отставке министра здравоохранения Алтайского края

Напомним, ранее более 5700 человек поддержали уход в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. Петицию об этом разместил Андрей Иванов на сайте Change.org еще 11 июня.

В обращении автор перечисляет скандалы, которые, по его мнению, дискредитируют министра. В частности, одним из громких происшествий стала ситуация вокруг увольнения заслуженных врачей из отделения травматологии и ортопедии в краевом Центре охраны материнства и детства. Им предложили должности санитаров и уборщиков. Вскоре региональный минздрав оперативно выступил с опровержением этой информации. Скандальная история произошла в конце мая этого года.

Сам Дмитрий Попов комментировал петицию о своей отставке во время пресс-конференции 22 июня. Тогда глава алтайского минздрава сказал, что она размещена на анонимном ресурсе, сервера которого находятся в США. По словам Попова, в России уже есть опыт с накручиванием голосов, это не первый случай.

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По его словам, голоса можно накрутить, в интернете даже есть расценки (подробнее)