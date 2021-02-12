В правительстве Алтайского края могут произойти серьезные кадровые изменения

Перестановки могут произойти в ближайшее время Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В скором времени в кабинете министров Алтайского края могут освободиться несколько мест, некоторые из них неожиданно, а некоторые давно были под подозрением.

О кадровых перестановках сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные инсайдеров. По их данным, ряд решений уже якобы принят и дело осталось за малым – обнародовать информацию.

Так в числе тех, кто может сложить полномочия, оказался Иван Гилев - министр строительства и ЖКХ Алтайского края. Предположительно, это может быть связано с непростой ситуацией в данной сфере: ряд коммунальных аварий, отключение отопления, недовольство населения качеством предоставляемых услуг ЖКХ и т.д.

Второй предполагаемый увольняемый – министр здравоохранения Дмитрий Попов, причем, как утверждают инсайдеры, в данном случае инициатива может исходить от него самого.

- По мнению источников, ожидания Попова от деятельности на этом посту не оправдались, - пишет издание.

Однако накануне в пресс-службе правительства агентству опровергли данную информацию.

Открытым остается вопрос о по министру природных ресурсов. Ранее на этот пост хотели назначить главу Алейска Ивана Маскаева, но в ведомство поступило письмо, в котором говорилось о наличии у него тесных связей с лесным бизнесом. Теперь эта информация проверяется.

А вот в руководстве управления имущественных отношений Алтайского края все гораздо прозрачнее. Елена Зинкова может покинуть пост в связи с выходом на пенсию. Врио, предполагаемо, назначат ее зама Александра Теплова.

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