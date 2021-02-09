В ГИБДД рассказали подробности столкновения легковушки и бетономешалки в Барнауле

Пострадавших доставили в больницу
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле 9 февраля столкнулись автомобиль ВАЗ и бетономешалка. В ДТП пострадали два человека, сообщает ГИБДД города.
Авария произошла на проспекте Космонавтов, в районе дома № 20/2. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ 21123, при движении от улицы Попова в сторону улицы Горской не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с бетономешалкой Scania.
В результате аварии получили травмы два человека: водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.
Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Крутихинском районе Алтайского края столкнулись иномарки. В аварии погибли два человека.
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