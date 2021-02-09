Два человека погибли в жестком ДТП в Алтайском крае

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 9 февраля, в Крутихинском районе Алтайского края столкнулись иномарки. В аварии погибли два человека, сообщает ГИБДД региона.

ДТП произошло около 14:50 на 150 км дороги «Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью». Предварительно установлено, что водитель Toyota Echo не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Grand Starex.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Toyota Echo погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге, по югу с дождем, переходящим в снег, на дорогах - сильная гололедица.

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