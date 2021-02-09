Мокрый снег и сильный ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

На дорогах сильная гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае во вторник, 9 февраля, вновь испортится погода. Синоптики предупреждают о мокром снеге, по югу с дождем, переходящим в снег. В регионе действует штормовое предупреждение, сообщает краевое управление МЧС.

Также местами возможны сильные осадки, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы до 25-27 м/с. На дорогах сильная гололедица, высока вероятность возникновения снежных заносов.

В МЧС напоминают, что в непогоду основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Рекомендуют заранее посмотреть прогноз погоды, предупреждения о заморозках, снегопаде и гололеде. Перед поездкой за пределы населенного следует важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения. В машине нужно иметь топор и трос. В условиях сильной непогоды от дальних поездок лучше воздержаться.

Подразделения спасателей направили на места возможного осложнения обстановки на дорогах края.

– В помощь местным подразделениям, которые в данный момент контролируют обстановку на дорогах по всему краю, сформированы и направлены из Барнаула три группы. Районы для дежурства выбраны исходя из опыта работы в прошлом: пожарные и спасатели работают на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск возникновения заносов, возможны скопления автомобильной техники, ДТП, – добавили в ведомстве.

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