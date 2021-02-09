Бийчанку обманули при продаже свадебного костюма

Полицейские призывают жителей и гостей региона быть бдительными Фото: Олег УКЛАДОВ

23-летняя жительница Бийска хотела продать через интернет свадебный костюм мужа, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги, пишет краевое управление МВД.

Девушка разместила объявление о продаже костюма на одном из сайтов. Вскоре на связь вышел потенциальный покупатель, общение с которым продолжилось в мессенджере. Бийчанка отправила фотографии с описанием вещей и незнакомец согласился на покупку. Он предложил перевести деньги, а вскоре отправил форму для заполнения. Девушка внесла данные и в итоге потеряла 10 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

– Полицейские призывают быть бдительными во время покупок или продаж через интернет. Не следует доверять сомнительным звонкам. Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать свои личные данные незнакомцам, – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что 70-летняя жительница Рубцовска хотела защитить свои деньги от мошенников, а в итоге потеряла 300 тыс. рублей.

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