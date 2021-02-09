Мошенники выманили у алтайской пенсионерки 300 тысяч рублей

Мошенников ищут. Фото: Олег УКЛАДОВ

70-летняя жительница Рубцовска хотела защитить свои деньги от мошенников, а в итоге потеряла 300 тыс. рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД.

На сотовый телефон пенсионерки позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что мошенники пытаются снять деньги рубцовчанки и стал убеждать женщину перевести их на резервный счет.

Ранее жительница Алтая слышала о подобных звонках мошенников и решила, что ее действительно хотят обмануть. Пенсионерка сняла 298 тысяч рублей, хранившиеся на счете, а затем перевела по указанному номеру телефона. Вернуть деньги назад не удалось.

Полицейские возбудили уголовное дело.

– На территории края проходит профилактическое мероприятие «Осторожно, мошенники!». Полицейские проводят беседы с гражданами и раздают памятки, в которых описаны основные способы мошенничества и даны рекомендации, – добавили в МВД.

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