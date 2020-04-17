Жительницу Барнаула обманули на 70 тысяч рублей при покупке квартиры
В Барнауле женщина хотела купить жилье, но наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму. Полицейские ищут злоумышленников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу обратилась местная жительница 1980 года рождения.
Женщина рассказала, что на одном из сайтов объявлений нашла сообщение о продаже квартиры. Потерпевшая связалась с продавцом, чтобы обговорить детали. Неизвестный пояснил, что сейчас находится в соседнем регионе. Однако мужчина заверил, что готов в ближайшее время приехать в краевую столицу и показать жилье.
Доверчивая горожанка, ничего не заподозрив, перевела на указанный счет предоплату 70 тыс.рублей. После того как деньги поступили на карту, лжепродавец перестал отвечать на звонки и заблокировал телефон. Женщина обратилась в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
Полицейские призывают жителей края при совершении любых сделок проявлять бдительность: оформлять предоплату за квартиру следует только после детальной проверки документов и личного осмотра недвижимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU