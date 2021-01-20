Алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов внепроцессуально обратился к суду по поводу интеллектуальных прав по делу обанкротившегося «Холидея». Как сообщает «Коммерсантъ», ранее ритейлер потребовал от компаний-поставщиков многомиллионную компенсацию.По данным издания, ритейлер обвиняет поставщиков в нарушении исключительных прав на товарный знак. Ранее компания продавала товары под собственной маркой. При этом, поставщики выпускали продукцию под товарными знаками и с маркировкой, которую предлагал сам ритейлер.- При этом, торговая сеть получала полный контроль над производством такого товара, качеством, ценообразованием и распределением, - отметил Андрей Осипов.Кстати, еще в конце прошлого года поставщикам предъявили 199 млн рублей, а сейчас сумма выросла почти до 370 млн.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Холидей» начал взыскивать с контрагентов миллионы за товарные знакиОб этом рассказала руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Наталья Пинигина (подробнее)