2020-03-12T04:42:56+03:00
Общество

«Холидей» начал взыскивать с контрагентов миллионы за товарные знаки

Об этом рассказала руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Наталья Пинигина
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Компания начала взыскивать с бывших контрагентов огромные суммыКомпания начала взыскивать с бывших контрагентов огромные суммыФото: Олег УКЛАДОВ
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Компания «Холидей Маркетинг», которая не так давно обанкротилась, начала взыскивать с бывших контрагентов огромные суммы за использование товарных знаков. Под этими знаками предприниматели поставляли продукцию, пишет «Континент Сибирь».

Накануне в Барнауле прошел круглый стол с участием бизнесменов и общественников. По словам руководителя бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского отделения «Опоры России» Наталья Пинигина, компания направила два иска о взыскании компенсации за нарушение авторских прав к бизнесменам из Омской области и Алтайского края.

- Омск и Барнаул, к сожалению, проиграли. Они до конца в такой исход не верили. И это основная ошибка наших производителей и поставщиков. Надо обязательно готовить доказательную базу со специалистами, - отметил специалист.

Так, суд проиграла Татьяна Арефьева из Омска. Она поставляла в «Холидей» детскую одежду «Игрята». Однако, как оказалось, права «Игрят» принадлежат «Холидей-Маркетингу. За нарушение компания потребовала взыскать бизнесвумен более миллиона рублей.

- Досконально ситуацию не знает никто. Представители поставщиков говорят, что они изготавливали продукцию под торговыми марками ритейлера. Это нормальная практика. «Холидей» давно был на рынке, марки ему принадлежали, и ни у кого из производителей и мысли не возникло, что права на эти марки окажутся у третьего лица. Сейчас мы выясняем все нюансы, как это произошло, - добавила Пинигина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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