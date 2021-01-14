Алтайский священник Александр Микушин снова оказался в топе цитирования СМИ – на этот раз по поводу такси с «бесовским» номером 666.- Вчера вызвал такси до храма. Номер машины и номер службы такси напомнили мне 13 главу книги Откровение. Сначала не хотел ехать, но потом вспомнил об оригинальном средстве передвижения для паломничества в Иерусалим святителя Иоанна Новгородского, успокоился и поехал в на службу, - пишет батюшка на своей странице в Вейсбуке.В откровении речь идет об архиепископе Иоанне, который был, как бы сейчас сказали, талантливым миссионером.- Он вел беседы с мирянами, игуменами, священниками – об исповеди, о причастии, о святости. В одной из таких бесед рассказал о некоем человеке, который был искушаем бесом, но подчинил его себе и съездил на нем в Иерусалим, чтобы поклониться гробу Господню. Считается, что рассказывал святитель о себе самом, как обычно и поступали подвижники, – чтобы о них не думали особо, - рассказывает Микушин.Кстати в начале года Александр Микушин снова был одним из самых цитируемых священнослужителей региона. Тогда он рассказал о женщине, которой удалось забеременеть в прошлом году после здоровой пробежки 1 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Содом в центре Барнаула»: священник изгнал бесов из борделяБарнаульский священник Александр Микушин шесть лет молился о закрытии салона эротического массажа в центре города. И сегодня он восклицает «Аллилуйя! Слава Тебе Господи!», ведь, наконец, со здания исчезла вывеска этого «содома» (подробнее)