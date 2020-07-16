2020-07-16T09:44:27+03:00
Общество

«Содом в центре Барнаула»: священник изгнал бесов из борделя

В центре Барнаула закрылся мужской клуб, который когда-то Александр Микушин окропил святой водой
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Александр Микушин. (фото: из личного архива героя публикации)Александр Микушин. (фото: из личного архива героя публикации)
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Барнаульский священник Александр Микушин шесть лет молился о закрытии салона эротического массажа в центре города. И сегодня он восклицает «Аллилуйя! Слава Тебе Господи!», ведь, наконец, со здания исчезла вывеска этого «содома». Пост об этом священник написал на своей странице в Facebook.

Речь идет о мужском клубе, который располагался в цокольном этаже здания на улице Кирова. Несколько лет оно работало как релакс-холл. Посетителям предлагали стриптиз нон-стоп и различные формы эротического массажа, например, «Игра с воском», «Порка» и «Строгий массаж для раба».

Место бывшего релакс-холла "Масон". Фото: Александр Микушин

Место бывшего релакс-холла "Масон". Фото: Александр Микушин

«Притон», по словам Микушина перестал работать 1,5 года назад, но баннер с приглашением в школу классического танца демонтировали только в начале этого лета. Отец Александр рассказывает, что по вечерам девушки, которым на вид 16-17 лет, в откровенной одежде выбегали на перекур.

– Вместе со студентами и прихожанами часовни шесть лет молились о том, что бы сие непотребство официальные лица закрыли. Как-то я окропил это здание Святой водой. Но бесов не так-то легко было изгнать, – пишет священник.

Александр Микушин считает, что в так называемом «массажном салоне» обитала сильная нечисть. Первой ласточкой о том, что скоро этот «балаган» все же прикроют, стал прорыв канализации в 2017 году. Но клуб продолжал работать, пока весной 2018 не произошел один инцидент.

– Весной 2018, бойцы специального отряда быстрого реагирования (ангелы возмездия) устроили маски-шоу богатым дядям в дорогих костюмах. Их вытаскивали из балагана и укладывали лицом в асфальт. <…> Поговаривали, что в тот день, какой-то богач сигарой причинил девушке невыносимую боль, и ей потребовалась медицинская помощь… И вот, спустя шесть лет, в день Святой Троицы, я узнал от парня, который красил козырек над входом в подвал, что теперь здесь будет авторский театр.

Известно, что туда переехал «Крепостной театр» под руководством Александра Савина. В марте в Instagram-аккаунте театра организаторы делились фотографиями ремонта. «Посмотрите на первые этапы ремонта новой площадки. На сегодняшний день основной ад позади». Может, и неслучайно автор поста вспомнил о преисподней. «Ад», который творился в заведении действительно остался в прошлом, и теперь на этом месте будут заниматься духовным развитием.

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При этом к клипу автор не имеет никакого отношения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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