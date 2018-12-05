2018-12-05T14:21:41+03:00
Общество

Эпатажный священник из Барнаула покаялся, что пропускал занятия в семинарии

Александр Микушин назвал каменные иконы неканоническими по ошибке
Анна АДАМАЙТЕС
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Александр МикушинАлександр МикушинФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Эпатажный священник из Барнаула Александр Микушин опубликовал в своем «Инстаграме» очередной спорный пост. В нем он откровенно признается, что пропускал занятия в семинарии и допустил в одном из интервью ошибку.

Речь идет о публикации на портале «Банкфакс» о каменных панно с изображением святых. Эти иконы алтайский минздрав приобрел за 5,1 млн рублей у Колыванского камнерезного завода. Журналист сомневается, что покупка эта целесообразна, привлекая к обсуждению темы экспертов различного уровня. Один из них - отец Александр. На портале православный батюшка рассуждает о том, что каменные изображения святых имеют мало общего с настоящей религиозной атрибутикой, и совершать молитву на них не очень правильно.

Пост Александра Микушина

Пост Александра Микушина

И вот прямая цитата, которую Александр Микушина назвал ошибочной:

- Есть в иконописи понятие канона, по которому положено, чтобы икона была написана кистью, иконописцем.

В своем блоге он признается:

- И здесь я ошибся. Друг-священник позвонил и сказал, что иконы можно изготавливать не только с помощью кистей и красок. Ну, прогулял пару занятий по «Церковному искусству» во время учебы в семинарии, каюсь, простите! Исправлюсь.

Далее священнослужитель цитирует седьмой Вселенский Собор, который дает определение «честных икон». В нем четко написано, что иконы могут быть сделаны не только из красок или мозаики, но и «из какого-либо другого вещества, только бы сделаны были приличным образом». Отметим, что иконы Колыванского камнерезного завода выглядят вполне прилично. Исключение составляет только их цена, по меркам Алтая крайне неприличная.

Впрочем, священник не смог до конца быть смиренным. Под постом один из комментаторов написал:

- И все-таки, как бы там ни было, настоящая икона пишется иконописцем, и тогда от нее исходит тепло. А если на камне – что-то не понимаю.

Отец Александр ответил:

- Согласен! (с тремя восклицательными знаками, - прим. автора)

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