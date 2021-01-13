Уже в четверг, 14 января, в Барнауле начнут проводить работы по демонтажу снежного городка на главной площадке празднования Нового года – площаи Сахарова, пишет пресс-служба мэрии города.Движение на участке проспекта Социалистического, от улицы Молодежной до улицы Мерзликина откроют с 20 часов 17 января. Снег и лед вывезут на установленные места отвалов снега.Напомним, ранее мы сообщали, что традиционно главный новогодний городок находился на площади Сахарова. Здесь установили главную елку, а также несколько горок. Тут же были скульптуры – быка, символа 2021 года, а также Деда Мороза и Снегурочки. Вход на площадь оформляли в виде ледяных башен с подсветкой, делали детские ледовые аттракционы, ледовые барельефы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбморожения, травмы и не только: 2 тыс. человек попали в больницы Алтайского края за новогодние праздникиВо время нынешних каникул обращений к медикам было меньше, чем в прошлом году (подробнее)