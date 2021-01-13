За время новогодних праздников в больницы Алтайского края доставили 2 тыс. человек, а в поликлиники обратились – свыше 45 тыс. По словам алтайских медиков, в сравнении с прошлым годом число обращений уменьшилось. Это объясняют тем, что из-за пандемии коронавируса многие почти не выходили из дома.С 1 по 11 января в поликлиники обратилось 45 тыс. человек, из них 25 тыс. – с признаками ОРВИ, ковидоим и внебольничными пневмониями. В стационарах края поступило около 2 тыс. обращений, всех пациентов госпитализировали, они получили необходимую медицинскую помощь.Евгений Зулинский, заместитель главного врача станции скорой помощи Барнаула, отметил, что на праздниках в крае было от 2300 до 2600 вызовов скорой помощи. В Барнауле их обслуживали 72 бригады, в регионе – около 212. Среди основных жалоб – гипертоническая болезнь, острые респираторные заболевания и пневмонииИз-за аномальных морозов зафиксировали 147 случаев обморожения, из них 33 – в Барнауле. Виктор Сигитов, заведующий краевым ожоговым центром горбольницы № 3 Барнаула, отметил, что к ним обратились 105 человек, 22 госпитализировали.К счастью, на этих праздниках было меньше обращений с травмами. Сергей Кузнецов, заведующий первым травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, рассказал, что это связано с запретом проведения массовых мероприятий.– Обращений не стало больше, чем в прошлом году. Скорее всего, ковид заставил людей проводить больше времени проводить дома, было меньше выходов на улицу и скоплений людей. При этом сохраняется тенденция поступления большого количества пациентов в состоянии алкогольного опьянения, – заявил КузнецовВсего за новогодние праздники в травматологическое отделение больницы обратились более 450 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак долго продержится потепление в Алтайском крае и вернутся ли аномальные морозыПогода в Алтайском крае с 12 по 17 января (подробнее)