В мэрии рассказали, как украсят Барнаул к Новому году и показали эскизы праздничных баннеров

Новогодний городок в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул готовится к встрече Нового года. В ближайшее время город украсят светодиодными виньетками, яркими плакатами и ледяными фигурами. О том, как именно преобразится краевая столица, сообщили в мэрии города.

Главная площадка праздника

Традиционно главный новогодний городок будет на площади Сахарова. Для его украшения купят пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров и 14 светодиодных украшений «Бокал», которые разместят на опорах освещения. Кроме того, вход на площадь со стороны улицы Молодежной украсит новый светящийся герб Барнаула.

На площади Сахарова смонтируют главную елку, установят четыре маленькие горки и одну среднюю. Здесь же будут скульптуры – быка, символа 2021 года, а также Деда Мороза и Снегурочки. Вход на площадь оформят в виде ледяных башен с подсветкой, сделают два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов.

На площади Сахарова в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как украсят улицы

На опорах освещения на проспекте Ленина появятся новые светодиодные виньетки вместо старых, вышедших из строя. А на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной установят светодиодный фонтан.

– В целом, в соответствии с концепцией оформления Барнаула к новогодним и рождественским праздникам, разработанной в комитете по строительству, архитектуре и развитию города, предполагается равномерное украшение городских улиц, – отметили в мэрии.

Планируют выполнить световое оформление (иллюминацию) зданий, соорудить снежные, ледовые композиции, использовать живописные панно, надувные, ледяные и световые скульптуры, светодиодные сетки, прожекторы, искусственные ели и другое.

Особое внимание, как и всегда, уделят оформлению въездных магистралей, городских площадей, парков, проспектов, а также территориям аэропорта, железнодорожного, речного и автовокзала.

Праздничные баннеры и плакаты

Уже готовы новые эскизы для поздравительных баннеров и плакатов. В их основе советские новогодние открытки, которые создавал художник-аниматор студии «Союзмультфильм» Владимир Зарубин.

Плакат для украшения Барнаула. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Посмотреть эскизы баннеров разных размеров можно здесь. Организации и предприятия города могут использовать их для праздничного оформления зданий и прилегающих территорий.

– В комитете подчеркивают, что макеты с изображением открыток обладателями авторского права разрешено использовать только для наружного оформления. На размещенных материалах обязательно наличие копирайта издательства «Речь». Не допускается использовать макеты с изображением открыток в полиграфических материалах и тиражах, – сообщили в горадминистрации.

Плакат для украшения Барнаула. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новогодние гуляния отменяются

Напомним, из-за сложной эпидситуации в Барнауле приняли решение отменить мероприятия с массовым скоплением людей на открытых площадках в районах города и на площади Сахарова. Фейерверков также не будет. Кроме того, решено в 2020 году не станут проводить новогодние представления для детей во дворцах и домах культуры краевой столицы.

Ранее мы сообщали о том, что оперштаб Алтайского края по профилактике распространения коронавируса готовит решение об ограничении проведения массовых новогодних мероприятий.

Речь идет о запрете любых развлекательных мероприятий, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми. Скорее всего, будут запрещены новогодние представления, дискотеки и другие такие мероприятия на предприятиях общепита, в учреждениях культуры и прочих местах. Согласно опыту других регионов, запрет могут ввести с 15 декабря по 15 января.

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