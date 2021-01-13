В администрации Барнаула произошло увольнение – свой пост покинул Евгений Ноздрачев, начальник комитета по предпринимательству. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на информацию мэрии краевой столицы.Ноздрачев написал заявление на увольнение по собственному желанию еще до Нового года. С 12 января он больше не занимает должность главы профильного комитета.Обязанности начальника комитета по предпринимательству сейчас исполняет заместитель председателя профильного комитета, начальник отдела потребительского рынка Наталья Чмерева.Мы сообщали, что Евгений Ноздрачев занял пост председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда при администрации Барнаула летом 2020 года.О Ноздрачеве известно, что ранее он работал в сфере маркетинга (компании «Юг Сибири», «Альфа Проект», «Барнаульский молочный комбинат»), а также в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности в должности начальника сектора маркетинга.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Строительный» вице-мэр Барнаула покидает постЭкс-чиновник рассказал, что ушел по личным мотивам (подробнее)