В мэрии Барнаула назначили нового председателя комитета по торговле

Евгений Ноздрачев

Пост председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда при администрации Барнаула возглавил Евгений Ноздрачев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что прежний руководитель комитета по торговле Александр Пугач ушел на пенсию в июле этого года. О Ноздрачеве известно, что он работал в сфере маркетинга (компании «Юг Сибири», «Альфа Проект», «Барнаульский молочный комбинат»), а также в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности в должности начальника сектора маркетинга

В 2016 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Награжден (поощрен) Благодарностью Губернатора Алтайского края (2012), Почетной грамотой Администрации Алтайского края (2013).