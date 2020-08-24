Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В мэрии Барнаула назначили нового председателя комитета по торговле

Бывший глава комитета Александр Пугач ушел на пенсию
Иван ОлексюкИван ОлексюкИванОлексюк
КомментироватьОставить комментарий
Евгений Ноздрачев

Евгений Ноздрачев

Пост председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда при администрации Барнаула возглавил Евгений Ноздрачев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что прежний руководитель комитета по торговле Александр Пугач ушел на пенсию в июле этого года. О Ноздрачеве известно, что он работал в сфере маркетинга (компании «Юг Сибири», «Альфа Проект», «Барнаульский молочный комбинат»), а также в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности в должности начальника сектора маркетинга

В 2016 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Награжден (поощрен) Благодарностью Губернатора Алтайского края (2012), Почетной грамотой Администрации Алтайского края (2013).