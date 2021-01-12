Заместитель администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев покидает пост, пишет «Толк». Глава города Вячеслав Франк уже подписал соответствующее постановление. Экс-чиновник рассказал, что ушел по личным мотивам.По словам Полежаева, работать в администрации было сложно, но интересно. За последнее время ему поступило несколько предложений о смене работы, на одно из которых он согласился. В должности «строительного» вице-мэра Полежаев проработал лишь полгода, он занял пост в июле 2020 года. До этого экс-чиновник был бизнесменом. Его компания занималась строительством и демонтажом зданий, ремонтом дорог и т.д.Как пишет издание, строителям пока неизвестна судьба кресла замглавы города по градостроительству и земельным отношениям. Открыто кандидатуру не обсуждают, а в профессиональной среде желающих нет.