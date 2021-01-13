В Барнауле 10 января автомобиль сбил 14-летнюю девочку и уехал с места происшествия. Полицейские ищут водителя и очевидцев этой аварии, сообщает ГИБДД краевой столицы.ДТП произошло около 17 часов на улице Смирнова, в районе дома № 76. Водитель на неустановленном автомобиле сбил 14-летнюю девочку и уехал.ГИБДД Барнаула ищет водителя – мужчину плотного телосложения, на вид ему около 50 лет. По предварительной информации, он управлял темной иномаркой с надписью «Uber».Напомним, ранее мы сообщали, что во вторник, 12 января, в Барнауле произошло ДТП на пешеходном переходе. Мужчина одновременно сбил трех человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле опять насмерть сбили пешеходаЖенщина погибла на месте происшествия (подробнее)