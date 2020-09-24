В Барнауле опять насмерть сбили пешехода

Женщину сбили на регулируемом пешеходном переходе Фото: скриншот сайта

Утром 24 сентября в Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили женщину. ДТП произошло в районе Потока.

Как рассказали очевидцы, авария произошло в районе ТЦ «Алтай» на проспекте Космонавтов. Даже по первым снимкам было понятно, что пострадавшая получила слишком серьезные травмы и не шевелится. Также на месте происшествия не было медиков, только полиция.

Как стало известно позже из полицейской сводки, авария произошла примерно в 6.55 утра. Женщина, на вид которой около 40 лет, переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил автомобиль Skoda Yeti, за рулем которого был 82-летний водитель. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По словам некоторых очевидцев, женщина переходила дорогу на разрешающий знак светофора. Более точные данные установит следствие.

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