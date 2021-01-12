12 января в Барнауле произошло ДТП на пешеходном переходе. Мужчина одновременно сбил трех человек. ДТП произошло в 12:35 в районе дома по адресу пр. Ленина, 149.– Водитель двигался по проспекту Ленина в направлении от ул. Северо-Западная до ул. Матросова. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на семью из трех человек. Все они доставлены в медицинское учреждения для оказания помощи, – рассказали «КП – Барнаул» в отделе пропаганды ГИБДД города.В результате происшествия пострадали две женщины и 10-летняя девочка. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.Напомним, ранее на Алтае электричка сбила 32-летнего мужчину на перегоне Присягино - Алтайская. Он перебегал пути в неустановленном для перехода месте.