33-летнего жителя Угловского района обвиняют в покушении на убийства подростка. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет краевой Следком.По данным следствия, все произошло ночью в октябре 2020 года на одной из улиц села в Угловском районе. Пьяный мужчина поссорился с подростком и во время конфликта минимум три раза ударил парня ножом.– Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 17- летнему потерпевшему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения, – отметили в ведомстве.В ходе следствия мужчина не признал свою вину. Правоохранители собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.Напомним, ранее мы сообщали, что в Усть-Калманском районе Алтайского края задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего отца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Барнауле рецидивист убил возлюбленную и сбросил тело в выгребную ямуИзбавиться от трупа ему помогал родной брат погибшей (подробнее)