2020-05-06T17:04:05+03:00
Происшествия

В Барнауле рецидивист убил возлюбленную и сбросил тело в выгребную яму

Избавиться от трупа ему помогал родной брат погибшей
Анна СЕМИНА
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Убийце дали 14 лет колонииУбийце дали 14 лет колонииФото: pixabay.com
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В Барнауле состоялся суд над 29-летним мужчиной, которого обвиняли в убийстве, попытке убийства и в причинении легкого вреда здоровью. Его жертвами стали сожительница и таксист.

Суд установил, что неоднократно судимый мужчина после освобождения познакомился с женщиной на пару лет старше и стал жить у нее дома. Время от времени они устраивали застолья, которые нередко заканчивались побоями.

- В один из дней декабря 2018 года при очередном застолье между сожителями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил женщину, а затем задушил, - сообщают детали в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина обратился к родному брату потерпевшей с просьбой помочь ему вынести тело на территорию усадьбы дома. После чего труп сбросили в сливную яму и забросали мусором.

Спустя несколько дней, когда мужчина с братом убитой возвращались домой на такси, между рецидивистом и водителем произошел конфликт. Бывший зэк напал на него и нанес не менее пяти ножевых ранений, а потом попытался задушить. К счастью довести задуманное до конца не удалось, злоумышленника остановил проходивший мимо мужчина. Он вызвал полицию.

Суд признал рецидивиста виновным во всех инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на два года. 42-летний брат убитой женщины за укрывательство получил один год условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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