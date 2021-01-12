В Усть-Калманском районе Алтайского края задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего отца. Об этом сообщают в пресс-службе краевого следственного комитета.По данным следствия, днем в конце декабря 2020 года обвиняемый вместе со своим отцом распивал спиртное в одном из сел Усть-Калманского района. 39-летний сын имел личную неприязнь к отцу, который в последнее время жил у него в доме. Мужчина хотел избавиться от родителя, поэтому решил убить его. Когда его 54-летний отец лег отдыхать, обвиняемый сначала топором, а затем ножом и нанес множественные удары по голове и шее близкого родственника. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.